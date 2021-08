Fritz-Genkinger-Kunsthaus Künstler mit großer Spannweite

Marbach - Es war keineswegs allein die Kühle des Museums, die die 15 Besucher am Freitag in das Fritz-Genkinger-Kunsthaus gelockt hat. Bei der ersten öffentlichen Führung, deren Auftakt in den Händen von Eberhard Kulf lag, zeigten die Gäste vielmehr großes Interesse an einem Künstler, der vielseitiger kaum sein dürfte. So vielseitig, dass Kulf, jahrelang Vorsitzender beim Kunstkreis Marbach, davon sprach, dass immer wieder angezweifelt werde, ob sämtliche Werke in dem Kunsthaus von einem Einzigen erschaffen worden seien. Diese Vielseitigkeit, die Kulf analog den bunten Schichten des Böttinger Marmors aufzeigte – ein Werkstoff, den Genkinger im letzten Schaffensabschnitt seines Lebens ausgereift bearbeitete – nahm der Redner als roten Faden für seine ausführliche Einführung in die Kunstwelt Genkingers auf.