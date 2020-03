Freitagsreportage: Zwei Beilsteiner setzen sich mit ihrem Unternehmen für den Umweltschutz ein Zwei Erfinder kämpfen gegen die Plastikflut

Plastik wurde einst als Wundermaterial gefeiert, schuf es doch ganz neue technische Möglichkeiten. Heute ist es mehr Fluch als Segen. Besonders seit 1950 explodierte nämlich der Verbrauch. Mit der gesamten produzierten Menge von 2017 ließe sich ein Güterzug füllen, der mehr als sieben Mal um den Äquator reicht. Und nur rund ein Zehntel der produzierte Menge wird wiederverwendet. Der Rest wird verbrannt, landet auf Deponien oder im Meer. Selbst an den tiefsten Stellen im Ozean liegt schon Plastikabfall. Plastik zerreibt sich außerdem mikrofein und landet so in unserer Nahrung. Pro Woche nimmt jeder ungefähr fünf Gramm zu uns. Angestachelt von den Berichten der Weltklimakonferenz 1992 in Rio begannen die beiden zu tüfteln. „Wir haben keine natürliche Substanz bei unseren Experimenten außen vor gelassen“, schildert Nägele die ersten Versuche.