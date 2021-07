Freitagsreportage Die fabelhafte Welt des Pit Ruge

Die Werkstatt ist eine faszinierende Mischung aus Waldcamp, Remise unter einem ausgedienten Zirkuszelt mit Sternenfirmament, künstlerischem Chaos sowie Werkstatt und Manufaktur für harte, handwerkliche Arbeit. Zuerst entsteht in Ruges Kopf die Idee. Daraus wird dann eine Bleistiftskizze. Und schließlich wird die Figur – wie eine Art lebensgroße Arbeitsschablone – aus Kunststofffolie herausgeschnitten. Ab und an orientieren sich die Kunsthandwerker daran für die richtige Proportion. Doch die meiste Zeit erscheint es für den Betrachter so einfach, wie es einst Leonardo da Vinci beschrieb: Er müsse doch nur den Engel aus dem überflüssigen Stein befreien, denn der Engel sei ja längst da. Erst die handwerklichen Talente für Holz, Metall und Stein lassen diese Arbeit so mühelos erscheinen. Dabei fliegen Funken, blitzt ein Lichtbogen beim Schweißen, zischen Holzspäne einer kreischenden Motorsäge durch die Luft oder überdecken Lackdüfte die Gerüche des Waldes.

Wanderer zwischen künstlerischen Welten

Woher holt man sich mit seinem Team nach 20 Jahren immer wieder neue Inspiration und Ideen? Dafür ist Ruge Wanderer zwischen den künstlerischen Welten. Sein zweites Atelier ist in Berlin und seine zweite Leidenschaft ist die Musik. Hier arbeitet er im Noise Lab. Wie in seiner Waldwerft ist auch hier ein Brutreaktor für neue Ideen entstanden. Jeder Künstler hier schafft ganz neue Musikformen, und gemeinsam haben sie eine komplett neue Musikbewegung geschaffen. Doch für Ruge ist das kein Widerspruch. Hier die Musik, das laute, quirlige, hektische Berlin – und dort die Stille, die einsam abgeschiedene Waldwerft mit einem elementar einfachen Leben. In diesem kreativen Spannungsfeld werden vermutlich noch viele neue Fabelgestalten entstehen, die nicht nur Kinderherzen höher schlagen lassen.