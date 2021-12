Freitagsreportage: Craftbier aus Beilstein Heute brau’ ich . . .

Man kann 1000 Fehler machen

Das wäre einer der geschätzt 1000 Fehler, die man beim Bierbrauen machen kann. „Man kann aber auch viel richtig machen. Wir mussten allerdings schon durch einige Fehler durch“, räumt Patrick Rombach ein.

Die Lehrer behalten die Zeit und die Temperatur im Blick. Gerade muss der Hopfen kochen. Dann wird heruntergekühlt. Über Schläuche und einen Plattenkühler geht das ziemlich fix. Mit fast kühlen 20 Grad kommt der Sud in den Gärbehälter, Hefe wird zugefügt – und ab geht es in den Gärraum.

Auch hier ist Vorsicht geboten. „Einem Kollegen ist mal ein Fass beim Transport in den Gärraum umgefallen“, berichtet Rombach. „Sowas ist dann natürlich ärgerlich nach der ganzen Arbeit.“ Und ist alles gut gegangen, darf man sich danach schon einmal ein Bier aufmachen.

Weitere rund 110 Liter Sondersud sind also auf den Weg gebracht. In zehn bis 14 Tagen wird das Bier in Fässer beziehungsweise Flaschen gefüllt und etikettiert. Auch das ist Handarbeit. „100-fach das Gleiche zu machen, hat etwas Meditatives“, sagt Rombach. Die beiden haben Spaß an ihrem Hobby. „Es ist echt vielfältig“, schwärmen sie. Weil sie eben auch viel ausprobieren. Ein Weizen soll im kommenden Jahr ins Sortiment kommen. Manchmal werden auch Sour Biere, Botanicals oder Wein-Bier-Hybride gebraut.

Auch soziale Projekte werden gefördert

Patrick Rombach und Oliver Krautter verkaufen ihren Sondersud an Privatleute und an einige Bars wie das Grävenitz in Ludwigsburg, Kraftpaule in Stuttgart und Craftelicious in Heilbronn. Und sie gehen auf Craftbierfestivals – so sie denn stattfinden. Beim Verkauf der Biere fördern sie von Anfang an mit einem Teil des Gewinns soziale Projekte in der Region, im Jahr 2020 etwa die Wohnungslosenhilfe Ludwigsburg. Und auch beim DKMS-Lauf in Beilstein waren sie kürzlich mit einem Stand vertreten.

Etwa acht Stunden dauert so ein Brau-Tag. Inklusive Putzen. „Brauen hat sehr viel mit Putzen zu tun“, sagt Patrick Rombach. Alles muss supersauber sein, damit der Sondersud gelingt. Und am Ende des Tages haben sie ihr Bier dann auch wirklich verdient . . . Prost!