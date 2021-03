Freitagsreportage Alles    aus der                    Box

Marbach - Die Tische sind weggeräumt, die Stühle gestapelt oder hochgestellt: Gähnende Leere im i-Dipfele. So leer es eben auf so wenigen Quadratmetern sein kann. Wirtin Debora Parra wuselt zwischen Theke und Küche hin und her, gerade betritt eine Kundin das kleine Restaurant in der Marbacher Marktstraße. Die Begrüßung ist herzlich, aber auf Abstand. Debora Parra packt die Behälter in die Stofftasche, die Traute Detering mitgebracht hat. „Ich hole mir jeden Tag Essen, immer abwechselnd bei den hiesigen Restaurants“, sagt die Seniorin. Heute gibt es also Spinatlasagne und Salat aus dem i-Dipfele, eines der Tagesgerichte.