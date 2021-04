Freitags-Reportage Gsälz, wohin das Auge auch blickt . . .

Ute Sailer kann nicht aufhören, Dinge auszuprobieren. Seit Jahren schon treibt es die 53-Jährige immer wieder an, Neues zu entwickeln. Sei es ein Kürbis-Ingwer-, ein Sauerkirsch-Lakritz-Gsälz oder ein Apfelstrudel-Fruchtaufstrich. Kein Wunder also, dass man bei ihr im Laden fast 120 verschiedene Marmeladen findet – und von der Vielfalt fast erschlagen wird. Alleine zehn verschiedene Erdbeermarmeladensorten findet man in der kleinen Manufaktur in Pleidelsheim in den Regalen nebeneinander aufgereiht. Klar gibt es auch eine ganz klassische Erdbeermarmelade, aber eben auch eine mit weißer Schokolade, eine mit Spekulatiusgewürz oder eine mit Sanddorn. „Mir fällt immer wieder etwas Neues ein“, erzählt die Ur-Pleidelsheimerin, die bereits auf der Grünen Woche in Berlin gekocht und dort auch schon zweimal den Fan-Pokal beim Marmeladen-Casting unter dem Motto „Manufaktur-Helden“ gewonnen hat. 2014 und 2015 war das. Die Siegerpokale thronen im kleinen Laden an der Marbacher Straße – und Ute Sailer ist stolz darauf. Denn in das Marmeladengeschäft ist sie eigentlich eher zufällig gerutscht.