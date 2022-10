Freie Schule in Marbach Gewachsene Grundschule mit viel Vertrautheit

Eine Sekundarstufe ist in Marbach nicht geplant

Klar ist, die Zahl der Schüler hat sich auf etwa 18 bis 20 eingependelt. Drei bis vier Jungen und Mädchen wechseln pro Jahr an weiterführende Schulen, neue Erstklässler rücken nach. Eine Sekundarstufe ist in der Freien Schule Marbach derzeit nicht geplant.

Ganz klar abgrenzen will sich Obleser von pandemieleugnender Klientel, die in jüngster Zeit immer wieder mit der Gründung von Freien Schulen zusammengebracht wurde. „Sowohl wir in Marbach als auch als Bundesverband haben wir uns da klar positioniert. Da wollen wir auf keinen Fall in einem Topf landen.“ Lorenz Obleser betont: „Unser Anliegen ist ein rein pädagogisches.“

BUNDESVERBAND FREIER ALTERNATIVSCHULEN

Mitglieder

Derzeit gehören dem Bundesverband der Freien Alternativschulen 48 Initiativen und 121 Freie Schulen an, darunter auch die in Schulen in Pattonville und Marbach. Etwa die Hälfte der Schulen habt eine Primarstufe und eine Sekundarstufe. Zwei sind reine Sekundarstufen-Schulen. Drei Schulen umfassen auch die Sekundarstufe II. Die übrigen sind reine Grundschulen.

Arbeitsfelder

Der Bundesverband unterstützt Initiativen bei der Gründung einer Freien Schule und organisiert Lehrerfortbildungen. Zudem fördert er den pädagogischen Erfahrungsaustausch zwischen den Freien Alternativschulen.

Schüler

In Deutschland besuchen etwa 9500 Kinder und Jugendliche Freie Alternativschulen.