Freie Kunstschulen im Land: Streit mit Eisenmann vom Tisch?

„Wettbewerb verzerrt“

Martin R. Handschuh sieht seie Position dadurch nicht erschüttert. Wohl habe es positive Signale gegeben, doch zugleich auch eine klare Enttäuschung: Dass nämlich in Sachen Berufs- und Studienvorbereitung für die Jugendkunstschulen viel ermöglicht worden sei, „genau dieselben Angebote der freien Kunstschulen jedoch nicht stattfinden dürfen. Diese Ungleichbehandlung ist auch deshalb nicht hinnehmbar, weil so der Wettbewerb durch eine staatliche Verordnung zugunsten der meist in kommunaler Trägerschaft befindlichen Jugendkunstschulen verzerrt wird“,

Fortschreibung der Corona-Verordnung soll Klarheit bringen

Solche Sorgen soll sich Handschuh nicht mehr länger machen müssen: Am Mittwoch haben nach Informationen unserer Zeitung Sozialministerium und Kultusministerium eine Fortschreibung der Verordnung von 6. Mai verabschiedet. „In der neuen Verordnung soll ausdrücklich klargestellt werden, dass die Regelungen auch für die freien Kunstschulen gelten“, bestätigte eine Sprecherin am Mittwoch. Mit Beschluss der Lenkungsgruppe der Landesregierung könnte die erweiterte Verordnung „in Kürze in Kraft treten, aller Voraussicht nach an diesem Freitag“.

„Für uns“, sagt Martin R. Handschuh, „ist das ein ganz wichtiger Schritt“.