Freibergerin päppelt kleine Nager auf Kinderstube für hilflose Eichhörnchen

Gefüttert wird alle zwei Stunden - auch nachts

Wie viele der kleinen rotbraunen oder schwarzbraunen Nager Anna Metz inzwischen großgezogen hat, weiß sie auf Anhieb nicht mehr. „Etwa 40 werden es gewesen sein“, schätzt sie. Allein in diesem Jahr sind es schon zehn, die sie in Pflege genommen hat. Eichhörnchen bekommen zwischen Januar und September ihre Jungen. Ein längerer Urlaub fällt damit in dieser Zeit für das tierliebe Duo flach. Aber das sind ihnen ihre Pflegekinder wert. „Morgens geht der erste Weg zu den Eichhörnchen“, sagt Larissa Eckermann.

Fast wie bei Menschenbabys

Inzwischen sitzt Dobby bei seiner Pflegemama auf dem Arm. Es ist Zeit für die nächste Ration Katzenaufzuchtmilch. Anna Metz zieht sie mit Hilfe einer Spritze ohne Kanüle, aber dafür mit einem kleinen Sauger auf und hält sie dem Winzling ans Mäulchen. Geschickt umklammert der etwa fünf Wochen alte Kerl mit seinen Vorderpfötchen die Spritze und trinkt gierig.

Nach drei Portionen ist erst mal Schluss, obwohl man Dobby förmlich ansieht, dass er gegen mehr nichts einzuwenden gehabt hätte. „Aber es soll ja nicht zu viel sein“, sagt Metz. Nun dreht sie den Kleinen in ihrer Hand auf den Rücken, nimmt ein Babyfeuchttuch zur Hand und streicht ihm über das Bäuchlein. „In der freien Natur leckt die Eichhörnchenmutter ihre Kinder ab, weil die noch nicht von alleine Pipi und Kacka machen können“, erklärt sie. Überhaupt „ist es fast so, als ob man auf einmal ein Baby hätte“. Selbst eine Wickelunterlage gehört zur Ausstattung, falls beim Massieren des Bäuchleins mal etwas danebengeht.

Wie man hilflose Eichhörnchen erkennt und was man tun kann

Wenn junge Eichhörnchen Hilfe brauchen, suchen sie diese direkt beim Menschen. „Die rennen einem hinterher oder klettern sogar das Hosenbein hoch, das kann ganz schön penetrant sein“, weiß Anna Metz. Viele Menschen würden dann glauben, das Tier habe Tollwut, doch es suche nur Hilfe. Jungtiere könne man im Übrigen daran erkennen, dass der Schwanz noch nicht so buschig ist wie bei den erwachsenen Artgenossen. Bei den ganz kleinen sieht er nicht viel anders aus als ein Mäuseschwanz, nur etwas dicker und dichter behaart.

Und was sollte man tun, wenn man auf ein verzweifeltes Eichhörnchenjunges stößt? „Erst einmal einsammeln, aber unter keinen Umständen füttern oder etwas zu trinken geben“, rät die Expertin. Im schlimmsten Fall könne das, wenn man „auf Lunge füttert“, zu einer Lungenentzündung führen. „Das ist so, wie wenn wir uns verschlucken.“ Auch Warmhalten tut gut, beispielsweise mit einer PET-Flasche mit etwas warmem Wasser drin. Und dann solle man unbedingt die Eichhörnchenhilfe oder andere Experten anrufen. Die verteilen die Fundtiere passend zu ihrem jeweiligen Alter an die verschiedenen Stationen, sodass jedes Tier einen Kumpel hat.

Wer einen ganzen Kobel mit Jungtieren darin findet, den der Sturm aus dem Baum geweht hat, sollte erst mal abwarten. „Eichhörnchen haben mehrere Kobel, und es kann gut sein, dass die Mutter ihre Kinder abholt und mit ihnen umzieht“, weiß Anna Metz. Und das ist für die Kleinen immer noch das Beste, obwohl sie in den Auffangstationen ebenfalls viel Liebe und Nähe bekommen.

