Freiberg/Fußball Veränderungen im Kader sind nicht notwendig

Ebenfalls neu im Kader der Oberliga-Mannschaft ist Alexander Michalik. Der U19-Keeper wird künftig hinter Thomas Bromma die Nummer zwei im Tor des SGV Freiberg sein. Der Hintergrund: „Pascal Nagel absolviert ab März eine Ausbildung bei der Bundespolizei und kann das Pensum in der Oberliga nicht mehr erfüllen. Bis Saisonende wird er dem SGV auf Abruf zur Verfügung stehen“, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Da zudem die bisherige Nummer drei Melvin Tullo den Verein mit unbekanntem Ziel verlasse, rücke nun Michalik nach. Ramon Gehrmann sieht das relativ entspannt: „Ich hoffe natürlich, dass Thomas Bromma nichts passiert. Aber sollte er sich doch mal verletzen, hätte ich auch keinen Stress, Alexander Michalik reinzustellen. Er passt super in die Mannschaft und hat sich bereits ein hohes Ansehen im Team erarbeitet.“

Verlassen hat den SGV Freiberg ansonsten nur Serkan Uygun, der erst zu Saisonbeginn gekommen war. „Ich hätte gerne noch mit ihm weiter gearbeitet. Aber es war seine Entscheidung. Er hatte sich mehr versprochen. Meines Erachtens war er aber etwas zu ungeduldig. Außerdem ist die Fahrstrecke für ihn jetzt kürzer“, kommentiert Ramon Gehrmann Uyguns Wechsel zu Ligakonkurrent Normannia Gmünd.

Mit Spetim Muzliukaj hat kürzlich ein sehr wichtiger Spieler seinen Vertrag über die Saison hinaus um ein Jahr verlängert. Der 30-Jährige, der laut Gehrmann die „vermutlich beste Hinrunde seiner Karriere“ absolviert hat, ist der Spieler im aktuellen Kader, der am längsten am Stück beim SGV spielt. „So konstant wie diese Saison war er noch nie. Und er sorgt für die gute Laune im Team“, sieht Gehrmann Muzliukajs Qualitäten auf und neben dem Platz.

Weniger gut gelaunt ist man beim SGV beim Gedanken an die Rahmenbedingungen im Falle des Aufstiegs. So hat das Wasenstadion kein Flutlicht. Doch das ist offenbar nicht das einzige Problem. „Das Verhältnis zur Stadt gestaltet sich leider so schwierig, dass professionelle Arbeit kaum möglich ist“, versucht Gehrmann es diplomatisch zu formulieren. Ansonsten möchte er sich aber auf den sportlichen Teil konzentrieren: „Ich bin überzeugt von meiner Mannschaft. Es kann jedoch noch so viel passieren.“ Schließlich sind die ersten Vier der Tabelle nur zwei Punkte auseinander.