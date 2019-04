Freiberg/Fußball Der Pokalfluch des SGV Freiberg hält an

Die Partie begann schon mit einer Schrecksekunde für die Gäste: In der dritten Minute nahm Essingens Stani Bergheim einen langen Ball an der Strafraumgrenze volley, setzte die Kugel aber nur an den Außenpfosten. Doch in der zwölften Minute war es dann so weit: Niklas Weissenberger köpfte nach einer Ecke unhaltbar für SGV-Keeper Thomas Bromma zum 1:0 für Essingen ein. Die Freiberger hatten zwar von Beginn an mehr Ballbesitz, fanden jedoch nach vorne keine Lösungen. Essingen störte früh und lauerte auf Fehler. Bezeichnend dafür war die 22. Minute, als Thomas Bromma einen Rückpass nach vorne schlagen wollte, dabei aber einen Essinger abschoss. Der Ball ging zum Glück für den SGV knapp neben das Tor. Die Freiberger kamen in der Folge zwar zu drei Torschüssen, zweimal ging der Ball jedoch drüber, einmal landete er direkt in den Armen des Essinger Schlussmanns. So ging es mit der knappen TSV-Führung in die Pause.