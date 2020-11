Freibad Mundelsheim Positive Bilanz zur Badesaison in besonderen Zeiten

Das kleine Freibad am Neckar mit Blick auf die Steillagen schließt jedes Jahr mit einem Verlust ab. Ziel der Verwaltung ist es daher schon seit jeher, dieses Minus möglichst gering zu halten. 2019 etwa fehlten zuletzt rund 167 000 Euro bis zur schwarzen Null, erklärte Kämmerin Ina Grausam: „In diesem Bereich bewegen wir uns auch 2020 wieder.“ Das sei positiv zu werten, da die Badesaison schließlich unter dem Zeichen der Corona-Pandemie und ihren Verordnungen stattfinden musste. Dies hatte etwa dazu geführt, dass nur Besitzer von Saisonkarten zum Schwimmen kommen durften: „Insgesamt wurden 1163 solcher Tickets ausgegeben.“ Außerdem konnte die Saison nicht wie geplant am 9. Mai starten, sondern erst am 16. Juni: „Dafür haben wir dann nach den Sommerferien im September noch ein paar Tage angehängt.“ Alles in allem war sich das Gremium angesichts der Zahlen einig, dass mit der Öffnung des Freibades die richtige Entscheidung getroffen worden war. Zumal eine Schließung wohl auch nur wenig Sparpotenzial geboten hätte, wie David Fink (FWB) von Kämmerin Ina Grausam erfragte: „Wir hätten auch dann ein Minus von mindestens 100 000 Euro verzeichnet.“