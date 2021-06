Freibad in Oberstenfeld Der Badespaß beginnt am 14. Juni

Besucher sollten die Nachweise unaufgefordert vorlegen, um Warteschlangen zu vermeiden. Für Kinder unter 6 Jahren entfällt die Testpflicht.

Alle anderen Personen dürfen das Freibadgelände leider nach den Verordnungsbestimmungen derzeit nicht betreten. Auch Personen, die typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus (Atemweginfekt, Fieber, trockener Husten, Störung des Geschmacks- oder Geruchssinns) aufweisen, kann ein Eintritt nicht gewährt werden.

Teststrategie Coronavirus: „Heute testen, morgen baden“

Im Rahmen einer interkommunalen Teststrategie in Zusammenarbeit mit der Praxis Dr. Frenzel und Dr. Michna, der Stiftsapotheke Oberstenfeld und der Burgapotheke Beilstein wurden die Kapazitäten deutlich erweitert. Besucher können sich im Bürgerhaus Oberstenfeld, Bottwarstraße 2 ab Montag, 14. Juni an folgenden Zeiten kostenlos und ohne Voranmeldung testen lassen: Montag bis Samstag von 7.30 bis 17 Uhr und Mittwoch bis 13 Uhr. Termine für das Testzentrum im Hallenbad Beilstein, Albert-Einstein-Straße 20, 71717 Beilstein können unter www.beilstein-testet.de gebucht werden. In Beilstein öffnet das Testzentrum auch an Sonn- und Feiertagen.

Getreu dem Motto „Heute testen, morgen baden“ will der Zweckverband die Besucher dazu bewegen, sich frühzeitig um einen Test zu bemühen. Gäste sollten beachten, dass der Test frühestens 24 Stunden vor dem Eintritt ins Freibad gemacht werden darf. Auswärtige Gäste sollten vor ihrer Anreise ein Testzentrum aufsuchen.

Schichtsystem im Freibad

Zur Einhaltung der Hygienebestimmungen und Abstandsregeln können im ersten Schritt höchstens 700 Freibadbesucher gleichzeitig das Freibadgelände betreten. Unter den Pandemiebedingungen führt der Zweckverband in dieser Freibadsaison ein Schichtsystem ein, um dennoch täglich möglichst vielen Gästen einen Besuch zu ermöglichen.

1. Schicht „Früh“ 9 bis 13 Uhr

2. Schicht „Spät“ 14 bis 20 Uhr

Mit Ablauf der Zeitspanne müsse alle Badegäste das Freibadgelände verlassen. Somit können täglich bis zu 1400 Gästen das Freibad betreten.

Der Eintritt berechtigt nicht automatisch zum Aufenthalt im Schwimm- und Nichtschwimmerbecken. Aufgrund von gesetzlichen Bestimmungen und den Regelungen des Hygienekonzepts ist nur eine maximale Anzahl von 100 Personen im Schwimmerbecken, 200 Personen im Nichtschwimmerbecken und 25 Personen im Kinderbecken zulässig. So können die Abstandsregelungen eingehalten werden.

Kartenverkauf und Reservierung

Erstmals können die Eintrittskarten vom 12. Juni an auch online unter www.mineralfreibad-oberes-bottwartal.de erworben werden, der Kartenverkauf im Rathaus Oberstenfeld entfällt. Aufgrund der Coronapandemie können keine Saisonkarten angeboten werden.

Mit dem Ticketkauf auf der Homepage des Mineralfreibads Oberes Bottwartal muss sich der Badegast mit den Kontaktdaten aller Personen für die gewünschte Zeitspanne registrieren. Die Zahlung erfolgt ebenfalls online über das Ticketbuchungsprogramm.

Für Babys und Kleinkinder von 0 bis 3 Jahren ist der Eintritt in das Freibadgelände kostenlos. Eine vorherige Reservierung mit Angaben der Kontaktdaten ist jedoch wegen der Registrierungspflicht zwingend notwendig.

Vorzeigen des Tickets

Das online gebuchte Ticket muss an der Freibadkasse entweder in ausgedruckter Form oder auf dem Smartphone vorgezeigt werden. Gäste müssen einen Personalausweis oder anderen Identitätsnachweis mitbringen. Der Eintritt wird protokolliert und die Daten werden nach den gesetzlichen Vorgaben vier Wochen lang gespeichert.

Alle Karten sind personengebunden und können daher nicht an andere Personen übertragen werden! Gäste sollten zudem beachten, dass die Karten nicht zurückgegeben oder umgetauscht werden können. Bei Nichtantritt des Freibadbesuchs erfolgt unabhängig vom Grund keine Erstattung des Kaufpreises.

Kartenkauf an der Kasse

Besucher, die keine Möglichkeit haben sich online zu registrieren, können eine Karte an der Kasse des Freibads erwerben. Zur Vermeidung langer Schlangen im Eingangsbereich bittet der Zweckverband, die Eintrittskarte online zu kaufen. Personen, die ohne vorherige Reservierung das Freibad betreten wollen, könne der Zutritt an der Freibadkasse leider nicht garantiert werden.

Den Mund-Nasen-Schutz nicht vergessen

Im gesamten Freibad sind die Abstandsregeln einzuhalten. Gäste müssen einen medizinischen Mund- und Nasenschutz mitbringen. An der Freibadkasse kann keine Maske erworben werden. Zwar muss im Beckenbereich und auf der Liegewiese kein Mund- und Nasenschutz getragen werden, in allen anderen Bereichen besteht jedoch die Verpflichtung, allerdings nicht für Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr.

Der Kiosk wird betrieben

Der Freibadkiosk wird auch in dieser Saison wieder von der Familie Rode betrieben. Der Kiosk ist während der Öffnungszeiten des Mineralfreibads und bis 21 Uhr geöffnet, soweit dies nach den Verordnungsbestimmungen möglich ist.