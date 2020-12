Frau und Mädchen getötet? Mundelsheimer wegen Doppelmordes vor Gericht

Der Ex-Freund der Getöteten galt schon bald nach dem Doppelmord als dringend tatverdächtig. Auf der Suche nach ihm kamen auch Spezialeinsatzkräfte (SEK) zum Einsatz. Als bewaffnete SEK-Beamte ein Haus in seinem Wohnort Mundelsheim durchsuchten, war der mutmaßliche Mörder allerdings nicht dort. Er stellte sich aber noch am selben Tag auf einem Polizeirevier in Böckingen im Kreis Heilbronn und gestand den Mord an seiner Ex-Freundin und dem Mädchen.

Bei dem Doppelmord in Allmersbach handelt es sich nicht um das einzige derartige Verbrechen, das sich in diesem Jahr im Rems-Murr-Kreis ereignet hat. Anfang März hatte in Rudersberg ein 53-Jähriger ohne erkennbaren Grund seine drei Jahre ältere Lebensgefährtin erstochen. Das Landgericht hat ihn im Oktober wegen Mordes zu 13 Jahren Gefängnis verurteilt.