Förderung des WLSB Neues Hallendach ist „hervorragend“

Unter anderem bekommt der RFV Murrgau in Rielingshausen rund 42 000 Euro an Fördermitteln vom WLSB. Auch die Stadt Marbach beteiligt sich an der Sanierung. „Das war für uns sehr wichtig, da wir das sonst nicht hätten stemmen können“, betont Rudolf Singer, der erste Vorsitzende des Reit- und Fahrvereins Murrgau. So hat die Reithalle in Rielingshausen nun ein neues Dach erhalten. Das alte dünne Blechdach habe im Sommer unheimlich viel Wärme und im Winter Kälte in die Halle gelassen, so Singer. „Jeden Regentropfen hat man gehört.“ Das neue isolierte Sandwichdach sei eine „hervorragende Sache“. Zudem wurden die Beregnungsanlage erneuert, die Beleuchtung sowie der Hallenboden.