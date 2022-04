Finanzämter Wie lange dauert die Bearbeitung der Steuererklärung?

In den Großstädten dauert es meist länger

Doch es gibt auch Faktoren, auf die die Bürger keinen Einfluss haben, wie man beim Finanzamt Stuttgart I betont. Hier beträgt die durchschnittliche Bearbeitungszeit – Durchlaufzeit genannt – momentan 56 Tage, sagt Pressesprecher Lothar Knaus. Oft seien die Steuererklärungen in den Großstädten komplexer als in ländlichen Regionen, weil es beispielsweise viele internationale Firmen gebe.

Dazu können allgemeine Umstände kommen, die die Bearbeitungszeit in die Länge ziehen – Personalmangel und Umstrukturierungen etwa. Finanzämter in Grenzgebieten haben es der Pendler wegen oft mit aufwendigeren Fällen zu tun. Dagegen haben die steuerlichen Sonderfälle im Zuge der Coronapandemie laut Oberfinanzdirektion die Bearbeitungszeit nicht verlängert.

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: So viel verdient man bei Mercedes

Das Steuerportal lohnsteuer-kompakt.de hat für das Jahr 2021 mehr als 300 000 Steuererklärungen und 502 Finanzämter ausgewertet, die über das Portal eingereicht worden waren. Demnach war das Finanzamt Warburg mit einer Bearbeitungszeit von 32,2 Tagen am schnellsten. Am längsten mussten Steuerpflichtige in Mannheim-Neckarstadt auf ihren Bescheid warten. Hier betrug die Bearbeitungszeit im Schnitt 83,2 Tage.

Berlin führt das Steuer-Ranking an

Im Ranking der Bundesländer lag laut Portal mit einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit von 42,7 Tagen Berlin vorn. Für Baden-Württemberg nennt das Portal eine Bearbeitungszeit von im Schnitt 54 Tagen, während hier die Oberfinanzdirektion im Schnitt 46 Tage erfasst.