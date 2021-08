Schreck mitten in der Nacht zum Dienstag: Gegen zwei Uhr haben mehrere Personen ein brennendes Wohnhaus im Jenaweg gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Balkon eines Reihenmittelhauses mit mehreren Wohneinheiten in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf die daneben liegenden Wohnhäuser verhindern. Der Brand war nach einer Dreiviertelstunde gelöscht. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt. Zur Brandursache und dem entstandene Sachschaden will die Polizei noch heute mehr mitteilen. Die 70-jährige Bewohnerin, deren Wohnung durch den Brand unbewohnbar ist, kam vorsorglich ins Krankenhaus. Zwei weitere Wohnungen des Hauses wurden ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen und sind zumindest vorübergehend nicht bewohnbar. Neben der Feuerwehr Marbach mit acht Fahrzeugen und 40 Wehrleuten war der Rettungsdienst mit sechs Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften sowie fünf Streifenwagenbesatzungen des Polizeipräsidiums Ludwigsburg am Brandort.