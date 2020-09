Feuerwehr Benningen Neues Feuerwehrhaus ist Pflicht

Benningen - Ob eine Gemeinde in naher Zukunft eine neue Kindertagesstätte braucht, wird Jahr für Jahr in der Kindergartenbedarfsplanung ermittelt. Wie es in Sachen Feuerwehr aussieht, wird dagegen deutlich seltener ermittelt: 2009 ist das in Benningen zum letzten Mal passiert. Da der Leitfaden eine Gültigkeit von maximal einem Jahrzehnt hat, war es nun am Montagabend im Gemeinderat wieder so weit. Mit dem Papier beauftragt worden war Roland Demke, Leiter der Staatlichen Feuerwehrschule in Würzburg, der in Zusammenarbeit mit der Führungsspitze und den Abteilungen der Benninger Wehr tätig geworden ist.