Feuer in Affalterbach Elektro-Gabelstapler gerät in Brand

Wegen eines brennenden Elektro-Gabelstaplers rückten die Feuerwehren Affalterbach, Marbach und Erdmannhausen am Donnerstag um kurz vor 13 Uhr zu AMG in Affalterbach aus. Nach sieben Minuten waren die Einsatzkräfte vor Ort. Zu Löschen gab es aber nichts mehr. „Die Mitarbeiter hatten den in einer Werkhalle befindlichen Gabelstapler bereits vorbildlich gelöscht“, lobt Einsatzleiter Sascha Hänig von der Affalterbacher Feuerwehr.