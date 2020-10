Festival für Neue Musik Donaueschinger Musiktage wegen Corona abgesagt

Donaueschingen - Die Donaueschinger Musiktage 2020 sind angesichts der Corona-Infektionszahlen abgesagt worden. Diese Entscheidung trafen die Veranstalter des traditionsreichen Festivals für Neue Musik in Abstimmung mit der Festivalleitung, wie der Südwestrundfunk (SWR) am Montagabend mitteilte. Der Sender gehört zu den Förderern der Musiktage, die in diesem Jahr für den 15. bis 18. Oktober geplant waren.