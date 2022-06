FC Marbach steigt auf Bezirksliga-Rückkehr ist perfekt

Motivation und Kampf waren also gefordert. Doch die Worte, die da am frühen Samstagabend über den Gebersheimer Sportplatz an der Hohlen Eiche schallten, hätten sich beinahe als Schall und Rauch erwiesen. Die epische Feier hätte gut und gerne platzen können. Denn im entscheidenden Relegationsspiel zur Fußball-Bezirksliga des FC Marbach gegen die SpVgg Besigheim gab in den ersten 45 Minuten keinesfalls der FCM den Ton an. Vielmehr hatte das Team von Coach Matteo Battista im ersten Durchgang einfach nur Glück, nicht mit einem 0:2- oder 0:3-Rückstand in die Kabine trotten zu müssen. Dass es am Ende doch ein 2:0-Erfolg wurde, erklärte ein komplett durchnässter Battista („Ist nur Wasser!“) nach der ersten Getränkedusche so: „Wir haben in der Pause gesprochen und uns gesagt: Wenn, dann genau jetzt!“