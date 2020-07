FC Marbach schafft es nicht ins Halbfinale Herbe Pleite im ausverkauften Stadion

Allerdings war so mancher FC-Fan im Nachhinein vielleicht auch ganz froh, das Spiel nicht gesehen zu haben. Denn die neuformierte Truppe um den neuen Coach Matteo Battista flog gegen den Bezirksligisten aus Aldingen mit einem deutlichen 1:5 (0:4) aus dem Wettbewerb. Bereits in der zweiten Minute lag der FC hinten. Der neue Keeper Tim-Lucas Fraticelli hatt nach einem Rückpass einen Gegenspieler schon aussteigen lassen, „dann hatte er aber nochmal einen Geistesblitz“, kommentierte Battista die Szene. Sprich: Der Ball landete beim Gegner, der ihn nur über die Linie schieben musste. „Wenn man so anfängt, ist das natürlich nicht gerade motivierend.“ Bereits in der elften Minute sorgte ein Stellungsfehler im Abwehrzentrum für das 0:2. Ein langer Ball hebelte die Defensive aus, „da haben wir einfach gepennt“, so Battista. Und auch beim 0:3 in der 18. Minute sah die FC-Defensive nicht gut aus: Ein langer Diagonalball kam zum langen Pfosten, wurde per Kopf quer in die Mitte gelegt, wo ein Aldinger alleine stand. „Da war das Ding gegessen“, stellte Battista klar. Erst recht nach dem 0:4 (36.), das aus einer ähnlichen Situation heraus fiel.