Im Essen verboten, in Zahncreme erlaubt: Was hat es mit diesem Stoff auf sich? Vorab: Es gibt diverse Farbpigmente, die sowohl in industriellen Lacken als auch in Lebensmitteln genutzt werden – das hat keinerlei Aussagekraft über die Giftigkeit eines Stoffes. Allerdings wird Titandioxid bald in Nahrungsmitteln verboten, aber in Kosmetika bleibt es weiter erlaubt. Wir erklären, warum das so ist.