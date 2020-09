Familie in Kleinbottwar bewirtschaftet Kleinod Die Streuobstwiese als Schatz vor der Haustür

Steinheim-Kleinbottwar - Hinter dem Haus der Wenigs am Ortsrand von Kleinbottwar ist es unglaublich schön. Es grünt, so weit das Auge reicht. Der Blick wird auf etwa 150 Metern eskortiert von zwei Baumreihen – dazwischen Wiese mit Gräsern, alten Stümpfen, bewusst liegen gelassenen Schnittresten: eine Streuobstwiese, urwüchsig und nützlich, ein kleines Paradies. „Wir sind damit total glücklich“, sagt Annett Wenig, Mutter in der fünfköpfigen Familie, die an diesem Tag die Wiese mäht, was nur einmal im Jahr und bewusst spät geschieht.