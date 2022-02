Fallschutz an Brücke Hörnlessteg bekommt eine Sicherung

Dramatische Ereignisse

Damit will die Stadt vor allem der Gefahr vorbeugen, dass sich weiter Menschen in Selbsttötungsabsicht von dem Steg werfen. Zuletzt war das im vergangenen Sommer der Fall gewesen, berichtet Peter Widenhorn, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Ludwigsburg. Seinerzeit sei jemand hinabgesprungen, zwei Zeugen hätten die dramatischen Ereignisse beobachtet. Und für all jene, die so einen schlimmen Vorfall verfolgen müssten, könne das traumatisch sein, ergänzt Jan Trost. Vor dem Hintergrund dieser bitteren Vorkommnisse habe man sich des Themas nochmals angenommen und sei zu den Schluss gekommen, gegensteuern zu wollen, erläutert der Bürgermeister.