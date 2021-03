Fallen beim Online-Shopping So erkennen Sie Fake Shops im Internet

Was tun, wenn man Opfer wurde?

Einige Hinweise auf unseriöse Angebote gibt es aber. So weisen die Verbraucherzentralen auf typische Anzeichen hin, die Kunden stutzig machen sollten. Dazu gehören extrem niedrige Preise für gefragte Produkte, die es anderswo nur deutlich teurer oder womöglich aktuell gar nicht gibt. Auch bei den Zahlungsmöglichkeiten muss Vorsicht gelten. Da Betrüger das Geld kassieren wollen, ohne zu liefern, bieten Fakeshops normalerweise nur Vorauskasse oder Sofort-Überweisung an. Manchmal werden Kauf auf Rechnung oder mit Kreditkarte vorgegaukelt – wenn man auf den entsprechenden Button klickt, passiert aber nichts. Außerdem werben Fakeshops auf ihrer Seite gern mit überragenden Kundenbewertungen – denen sollte man misstrauen und lieber auf verschiedenen Bewertungsportalen nachschauen. Auch ein fehlendes oder unvollständiges Impressum oder holpriges Deutsch etwa in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen können Warnsignale sein.