Zu tief ins Glas geschaut hatte eine 48-Jährige, die am Donnerstag gegen 12.35 Uhr in der Rielingshäuser Straße beim Rückwärts-Ausparken mit ihrem VW den Mitsubishi einer 71-Jährigen touchiert hatte. Sie stieg anschließend aus, schaute sich den Schaden an – und fuhr dann weg. Zeugen hatten den Vorgang allerdings beobachtet und verständigten die Polizei. Beamte des Reviers in Marbach trafen die Frau wenig später zu Hause an. Sie war augenscheinlich betrunken und nach einem Atemalkoholtest musste sie sich einer Blutentnahme unterziehen. Der Führerschein der 48-Jährigen wurde einbehalten.