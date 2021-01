Exhibitionist in Stuttgart festgenommen Immer wieder in S-Bahnen blankgezogen

Zivile Fahndungskräfte der Bundespolizei haben am Mittwoch am Stuttgart Hauptbahnhof einen 40-Jährigen festgenommen, dem insgesamt 13 Sexualstraftaten aus den letzten drei Monaten vorgeworfen werden. Die Beamten waren zu diesem Zeitpunkt an mehreren Bahnhöfen und in S-Bahnen unterwegs, um nach dem bis dahin Unbekannten zu fahnden. Gegen 12 Uhr erkannten die Polizisten den dringend Tatverdächtigen schließlich am S-Bahnsteig des Hauptbahnhofs dank vorhandener Fotos wieder. Sie nahmen ihn noch vor Ort vorläufig fest. Nach intensiver Ermittlungsarbeit werden dem 40-Jährigen insgesamt zwölf exhibitionistische Handlungen in Zügen und der sexuelle Missbrauch eines Kindes vorgeworfen.