Ex-Trainer des VfB Stuttgart Hannes Wolf bei KRC Genk entlassen

Genk - Hannes Wolf, Ex-Trainer des VfB Stuttgart und des Hamburger SV, ist in Belgien entlassen worden. Nach der 2:5-Niederlage seines Clubs KRC Genk am Montagabend beim Aufsteiger K. Beerschot VA aus Antwerpen habe es noch in der Nacht ein Krisentreffen gegeben, wie die Zeitung „Het Laatste Nieuws“ berichtet. „La Dernière Heure“ vermeldete da schon, dass der Rauswurf Wolfs praktisch beschlossene Sache sei. Nun ist es Gewissheit.