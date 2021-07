Ex-Spieler des VfB Stuttgart Erste Enttäuschung für Christian Gentner und Holger Badstuber

Nach dem 0:1-Rückstand gaben die Luzerner Gas. Der Stürmer Pascal Schürpf brachte die Gastgeber vor mehr als 13 000 Zuschauern mit zwei Toren in die Erfolgsspur. Nach einigen Nachlässigkeiten in der Defensive war schließlich der Berner Jordan Siebatcheu per Kopf in der 94. Minute zur Stelle, sein zweiter Treffer. Badstuber ließ dem Angreifer zu viel Raum. Zuvor hatte schon Meschack Elia zwei Tore für die Gäste erzielt. Und Gentners Fazit lautete: „Unglaublich was die Mannschaft investiert hat. Umso größer die Enttäuschung. Aber wir haben nicht immer gut verteidigt, da gibt es einiges zu tun.“