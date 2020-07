Event in Rielingshausen Filmvergnügen unter freiem Himmel

Karten gibt es direkt an der Abendkasse, müssen also nicht online bestellt werden. Allerdings sind natürlich einige Hygienevorschriften zu beachten, betont der Rielingshäuser Ortsvorsteher Jens Knittel. So ist klar geregelt, wo man hinein- und auch über welche Pfade es wieder hinausgeht. Zudem müsse man sich wie beim Restaurantbesuch in eine Liste eintragen. Die Stühle werden in einem Mindestabstand von 1,50 Meter zueinander aufgereiht. Maximal 100 Besucher seien zugelassen, sagt Jens Knittel, der sich freut, dass man grünes Licht für das Open-Air-Kino bekommen hat. „Ich finde es toll, dass es geklappt hat“, erklärt er. Alle hätten dafür an einem Strang gezogen. Veranstalter sei nun die Stadt, Coki kümmere sich um den Ablauf vor Ort und übernehme die Ausgabe von Getränken und Popcorn. Er selbst werde ein kurze Ansprache halten. Dieses Zusammenspiel lobt auch Bürgermeister Jan Trost. Aus Rielingshausen und von den zuständigen Mitarbeitern im Rathaus sei das Projekt mit großem Einsatz vorangetrieben worden. „Es ist sehr erfreulich, dass es nun laufen kann“, sagt der Schultes. Jetzt müsse nur noch das Wetter mitspielen.