Event in Höpfigheim abgesagt Heftiger Wind verhindert den Weihnachtsmarkt

Für den eigentlichen Weihnachtsmarkt auf dem Schlosshof stand die Idee einer Verlegung auf den Sonntag im Raum. Doch das sei so kurzfristig nicht zu machen gewesen, bedauerte Roland Heck. Für das Event benötige man eine Umleitung und man habe für den Sonntag keine entsprechende verkehrsrechtliche Genehmigung. Eine solche will man nun aber für den nächsten Sonntag, 22. Dezember, einholen. An diesem Termin soll die zehnte Auflage des Events nämlich nun nachgeholt werden. Darauf verständigten sich die Beschicker gegen 14 Uhr im Rahmen einer kleinen Diskussionsrunde. Zunächst wurde auch kurz über den kommenden Samstag nachgedacht. Doch dann hätte sich der Weihnachtsmarkt mit der Feuerzangenbowle in Steinheim überschnitten. Das wollte man tunlichst vermeiden. So fiel die Wahl auf den Sonntag, an dem der Budenzauber um 11 Uhr beginnen soll. Um 19 Uhr werden die Stände wieder geschlossen – so das Landratsamt in Ludwigsburg nichts einzuwenden hat. Der Bürgermeister Thomas Winterhalter versicherte, dass man sich gleich am Montag um die Genehmigung kümmern werde. „Ich kann aber nichts versprechen“, betonte er.