Evangelischer Kindergarten Marbach Sanierung von Kita wird zur Hängepartie

Für den hatte sich zuvor in der Bürgerfragestunde Melanie Oertel zu Wort gemeldet und darum gebeten, das Votum aufzuschieben. „Wir würden uns natürlich wünschen, die Entscheidung würde vertagt, bis die Bedarfsumfrage komplett ausgewertet ist. Dann kann man vielleicht auch gleich weitergehend planen“, argumentierte sie in die gleiche Richtung wie die Grünen – die sich letztlich von der Rathausspitze auch nicht von ihrem Kurs abbringen ließen. Der Bürgermeister Jan Trost hob hervor, dass der Zeitplan der Umfrage mit den Müttern und Vätern abgestimmt worden sei und die Rücklauffrist erst am 15. November geendet habe. Man habe 118 Antworten erhalten, die sehr individuell ausgefallen seien, ergänzte die Erste Beigeordnete Franziska Wunschik. „Die Auswertung ist also einfach nicht in zwei Tagen zu schaffen“, betonte sie. Man habe aber die 14 Bogen zu den Kleinkindern, bei denen am ehesten Engpässe befürchtet werden, heraussortiert und sofort näher betrachtet. Mit dem Ergebnis, dass nur drei Fälle darunter sind, die bislang nicht ohnehin schon bei der Stadt angemeldet waren.