Erwerbstätige Rentner Arm im Alter – trotz eines Vollzeitjobs

Viele Menschen im Rentenalter verdienen weiter Geld

Das Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) hat sich mit der steigenden Zahl von Menschen befasst, die im Rentenalter erwerbstätig sind. Der Analyse zufolge seien 2019 schon 1,3 Millionen Menschen oder 7,8 Prozent der über 64-Jährigen einer Tätigkeit nachgegangen. Dies sei auf die Anhebung der Regelaltersgrenze und die erhöhte Erwerbsneigung der Älteren zurückzuführen.

Die Hälfte der erwerbstätigen Rentner verdiene höchstens 450 Euro brutto, liege also im Bereich von Minijobs. Ein Viertel verdiene mehr als 1800 Euro, die oberen zehn Prozent der Einkommensbezieher erzielen 4200 Euro oder mehr. Der Durchschnitt der Verdienste liegt bei 1574 Euro. Wenn die These stimmen würde, dass Rentner eine Erwerbstätigkeit vor allem wegen existenzieller Nöte ausüben, müsste die Rente der Erwerbstätigen als vorrangige Einkommensquelle unterdurchschnittlich sein, so das IW. Tatsächlich sei bei der Rentenhöhe zwischen Erwerbstätigen und Nichterwerbstätigen kein Unterschied erkennbar. „Das Bild des armen Rentners, der aus Not in die Arbeit getrieben wird, kann empirisch nicht bestätigt werden“, sagt Studienautor Holger Schäfer.