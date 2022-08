Erster Sieg für SGV Freiberg Einwechslungen bringen den Sieg

Homburg hatte zuletzt 7:0 gewonnen

Nach drei Spielen steht Barini bei vier Toren. „Vor meiner Haustüre Regionalliga zu spielen, sehe ich als große Chance. Nach meinem Karriereende will ich mir nicht vorwerfen, nicht alles für den Erfolg getan zu haben“, sagt der 31-Jährige aus Heilbronn. Also gab er Vollgas. Trotz der Enttäuschung, aus taktischen Gründen nicht in der Startelf gestanden zu haben. „Das hält mich nicht auf. Ich will die Minuten nutzen, die mir bleiben.“