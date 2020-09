Erstaunliche Zuschauerzahl Warum beim VfB Stuttgart weniger Fans auftauchen

Es gab beim VfB zwar virtuelle Warteschlangen, aber letztlich verhielten sich viele Fans abwartend, ehe sie nach der Phase der Geisterspiele während der Corona-Krise wieder in die Mercedes-Benz-Arena strömen. Die Angestellten des Clubs mussten hingegen die Herausforderung stemmen, in kurzer Zeit den Anhängern wieder Zugang zu verschaffen. Am Dienstagabend entschied die Politik, Zuschauer in der Bundesliga zuzulassen, am Donnerstag wurde das Stuttgarter Hygienekonzept für gut befunden, und anschließend musste der VfB ab Freitag seinen unterschiedlichen Kundengruppen gerecht werden.