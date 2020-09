VfB Stuttgart gegen SC Freiburg Regelauslegungen sorgen für Verwunderung beim VfB

Vermutlich wäre es einfacher und ehrlicher gewesen, einen Fehler einzugestehen, als eine theoretisch anmutende Regelauslegung vorzuschieben: Die Aktion habe nicht geahndet werden können, weil der Ball noch nicht wieder im Spiel gewesen sei. „Da habe ich in Regelkunde Neues gelernt“, meinte Sven Mislintat. Der Sportdirektor führte jedoch gleich an, was dies in der Praxis bedeuten würde: „Dann könnte man sich künftig, vor Standards im Strafraum nahezu alles an Ringereinlagen erlauben, so lange der Ball nicht gespielt ist.“