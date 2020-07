Erneute Beschlussfassung in Affalterbach Bau der Ortsentlastungsstraße ist ein Stück näher

Affalterbach - Eigentlich hatten Verwaltung und die Mehrheit des Gemeinderats schon vor zwei Wochen einen Knopf an den Bebauungsplan für die Umgehungsstraße machen wollen. Dann jedoch hatten sich zwei Gemeinderäte erst nach der Beratung für befangen erklärt, sodass der gefasste Beschluss ungültig war (wir berichteten). Bürgermeister Steffen Döttinger hatte deshalb dem Beschluss widersprochen und eine neue Sitzung einberufen, die am Donnerstag in der Lemberghalle nun ohne juristische Fallstricke über die Bühne ging. Zu Beginn der Sitzung erklärte der Rathauschef nochmals, warum es dazu gekommen war, und betonte: „Es ist die ganz klare Pflicht des Gemeinderats und nicht des Vorsitzenden, Befangenheit zu erklären.“ Sicherheitshalber fragte er aber nochmals nach, ob es weitere Befangenheitsgründe gebe, was nicht der Fall war.