Erdmannhausen Verein macht Druck in Sachen Bikepark

Durch den beim Neubau des Kinderhauses anfallenden Erdaushub wurde der vorhandene Bikepark nahezu zugeschüttet (wir berichteten). Nach einer entsprechenden Beschwerde des KuJA-Vorstands haben die Jugendlichen und die Gemeinde mittlerweile gemeinsam ein Provisorium geschaffen. Was den endgültigen Bikepark betreffe, gebe es jedoch „keine konkreten Fakten und zudem auch Diskussionen über Geld“, beklagt Schoch, der beim Verein für die Finanzen zuständig ist. Am Anfang sei unter anderem die unklare Entwässerung als Grund genannt worden, warum sich der versprochene Ersatz des Bikeparks verzögere. Inzwischen sei allerdings schon der Bauauftrag für das Kinderhaus vergeben worden. „Aus meiner Sicht steht daher einem Baubeginn des Bikeparks im Januar nichts entgegen“, so Schoch. Auf keinen Fall wolle man so lange warten, bis das Kinderhaus endgültig fertig sei, denn das sei für die Jugendlichen, die jetzt fahren wollten und sich stark in die Planung eingebracht hätten, zu spät. „Man könnte da durchaus auch zweigleisig fahren.“