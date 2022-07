Erdmannhausen sagt Ja Grünes Licht für Radweg nach Marbach

Lesen Sie auch 1 Bilder Video Verbesserung für Radfahrer Neuer Radweg von Rielingshausen nach Marbach Die Trasse soll von der Schweißbrücke aus nicht direkt an der Landesstraße 1124 entlangführen, sondern über den Erdmannhäuser Bahnhof verlaufen.

Den Radweg bauen wird das Regierungspräsidium Stuttgart. Ein Zeitpunkt steht allerdings noch nicht fest. „Es handelt sich bis jetzt nur um Vorplanungen – die genaue Planung muss noch erstellt werden“, sagte der Bürgermeister Marcus Kohler, der den Konsens mit der Stadt Marbach ausgesprochen positiv bewertet. Kohler hält es für möglich, dass die Variante an der Bahnlinie bis zur Brücke über die Landesstraße in der Nähe des Betriebs Huober Brezeln mit einer Querung zum Wegweinberg in Richtung Marbacher S-Bahnhof gebaut werden kann. „Für uns ist das Wichtigste, dass der Erdmannhäuser Bahnhof angeschlossen wird.“