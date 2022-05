Verbesserung für Radfahrer Neuer Radweg von Rielingshausen nach Marbach

Angesichts hoher Spritpreise steigen immer mehr Menschen vom Auto aufs Fahrrad um. Das ist auch in Rielingshausen ein Trend. Viele der 2800 Bürger im Marbacher Teilort wünschen sich für die rund sieben Kilometer lange Strecke in die Kernstadt eine bessere Rad-Anbindung. Möglichst rasch mit dem E-Bike zur Arbeit und zurück, da böte sich ein Radweg direkt an der Landesstraße 1124 an. Doch Schnelligkeit ist nicht alles. Auch die Erdmannhäuser Gegebenheiten zählen, und so sind Gespräche nötig gewesen. Die Verhandlungen sind aber inzwischen so weit gediehen, dass Radpendler auf einen tragfähigen Kompromiss hoffen dürfen.