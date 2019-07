Rechtlich gesehen ist es tatsächlich so, dass ein Verein ohne Vorstand aufgelöst werden muss. Allerdings sind die Ortsvereine des DRK rechtlich nicht eigenständig, deshalb hat der Kreisverband vorläufig das Ruder übernommen. Dessen Vorsitzender Walter Adler war zur Hauptversammlung nach Erdmannhausen gekommen und wies darauf hin, dass der Kreisverband einen Notvorstand einsetzen werde. Daraufhin nahmen die Erdmannhäuser DRKler den Punkt „Auflösung des Ortsverbandes“ wieder von der Tagesordnung. Nun liegt der Ball im Feld des Kreisverbandes. „Wir versuchen in naher Zeit über eine weitere Hauptversammlung einen echten Vorstand zu finden“, sagt Adler. Bis dahin werde eine Person aus dem Kreisvorstand, die in den nächsten Tagen benannt wird, das Ruder beim Ortsverein Erdmannhausen übernehmen.