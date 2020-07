Erdmannhausen Gericht sucht Ausweg in üblem Geschwisterstreit

Erdmannhausen - In einen ziemlich festgefahrenen Streit unter drei Geschwistern hat das Jugendgericht in Marbach am Dienstag Bewegung gebracht: Mit Hilfe eines Profis sollen die zwei Schwestern und ihr Bruder ein Gespräch führen und so möglicherweise wieder den Familienfrieden herstellen. Zunächst zögerlich stimmten die Beteiligten nach eindringlichen Ermahnungen von Staatsanwaltschaft und Jugendgerichtshilfe dieser Auflage zu.