Erdmannhausen/Fußball Kurzfristiger Trainerwechsel beim GSV

Auch das erste Gespräch am Dienstag, so der Sportliche Leiter weiter, sei von der ersten Minute an auf einer Wellenlänge abgelaufen. Am Donnerstag machten beide Seiten dann einen Haken dran. „Wir sind froh um diese Lösung und haben ja jetzt noch fünfeinhalb Wochen bis zum Rundenstart. Die zwei verpassten Trainingseinheiten holen wir eben an anderer Stelle wieder nach“, sagt Sascha Held. Der Start in die Vorbereitung erfolgt am Freitagabend, nachdem man ihn Anfang der Woche abgesagt hatte. Am Sonntag steht bereits das erste Testspiel beim FSV 08 Bissingen II an, bei dem Eschenbach, der für dynamischen Fußball steht, erstmals an der Seitenlinie stehen wird.