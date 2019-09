Erdmannhausen/Freiberg Großer Sport auch ohne Fleisch

Um das Pärchen herum gibt es aufgrund der Ernährung verschiedene Reaktionen. Von Verständnis bis Kopfschütteln ist alles dabei. „Ich bin daran gewöhnt, die ganzen Floskeln über mich ergehen zu lassen.“ Auf Herausforderungen trifft Rakers bei seinen Kindern – es gilt, ein gemeinsames Gericht zu finden, das allen schmeckt. In Restaurants sind vegetarische Gerichte kein Problem mehr, „vegan ist da schon spannendender“. Er mag vegane und vegetarische Burger, Buddah Bowls oder auch Salate mit Falafel. Dann und wann gibt es Erklärungsbedarf beim Bestellen, „doch das vermeide ich, wo es nur geht“. Sich neutral gegenüber anderen zu verhalten, ist seine Devise. Auch Heike Singer betont, dass sie bei Freunden auf kein Extra-Essen besteht „und ich auf jeden Fall was finde“. Schwierigkeiten gebe es in ihrem Fall eher in Bezug auf Zucker und Kohlenhydrate. „Hier bleibt in Restaurants meist nicht mehr viel übrig auf der Speisekarte“, bedauert sie.