Es seien insgesamt 35 schöne, lehrreiche und intensive Jahre gewesen, „die nicht immer leicht waren und mir einiges abverlangt haben“, so der Erdmannhäuser, der in den vergangenen 20 Jahren auch Bürgermeister-Stellvertreter war. Eine Zeit, die ihm „besonders viel Spaß“ gemacht hat. Grundsätzlich könne er „jedem empfehlen, sich für seine Gemeinde einzusetzen – zum Beispiel auch als Gemeinderat. Es müssen ja nicht immer gleich 35 Jahre werden.“ Sein Gemeinderatsamt weiß Franz Pilhartz bei seiner voraussichtlichen Nachfolgerin Renate Väth in guten Händen. „Sie ist eine kompetente Frau, die schon jetzt in Erdmannhausen ehrenamtlich tätig ist.“