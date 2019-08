Erdmannhausen Eine Wiese wird zum blühenden Paradies

Warum macht sich ein Mann in seinem Alter noch so viel Mühe? „Man braucht Arbeit, und sie muss Freude machen, egal, was es ist“, sagt Glock. Nur eines dürfe man nicht: rechnen. „Aber wenn die Leute in den Urlaub fahren, rechnen sie doch auch nicht, und nach zwei oder drei Wochen ist der Urlaub rum“, hat er sich überlegt. „Hier dagegen hab ich das ganze Jahr was davon.“ Ganz zu schweigen von der Tierwelt. Und den künftigen Generationen, die von den Bäumen profitieren. Den Wert einer artenreichen Obstbaumwiese kann man eben nicht nur in Euro messen.