Erdmannhausen Die Ortskernsanierung geht voran

Im privaten Bereich hat es, so Bieler, Modernisierungen an Gebäuden in der Schafstraße gegeben, ebenso in der Piemonteser Straße sowie auf der Steige. Hinzu kommt ein Abbruch samt Neubau in der Berggasse. Einige weitere private Maßnahmen seien derzeit am Laufen, erklärte Sindy Bieler den Räten und auch die Gemeinde ist noch an zwei Sachen dran. Zum einen handelt es sich dabei um die Modernisierung des Gebäudes Piemonteser Straße 25, wo sozialer Wohnungsbau entstehen soll. Zum anderen soll auch der Neubau des Kinderhauses am Herdweg durch das Landessanierungsprogramm gefördert werden, was auch schon mit dem Regierungspräsidium Stuttgart so abgesprochen ist, wie Sindy Bieler betonte.