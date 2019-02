Erdmannhausen Die Baugenehmigung ist endlich da

Anfang Dezember hatte die Verwaltung dann ein „konstruktives Gespräch“ mit der Baurechtsbehörde, berichtete Birgit Hannemann im Jahresinterview im Januar. Damals sei zudem mündlich zugesichert worden, dass einer schnellen Genehmigung nun nichts mehr im Wege steht.

Doch dann gab es wieder Nachforderungen. „Es ist für mich unverständlich, warum hier immer nur scheibchenweise die Dinge auf den Tisch kommen“, sagte die Bürgermeisterin damals. Dass es seitens des Landratsamtes nun so lange mit der Baugenehmigung gedauert hat, „liegt vermutlich an der personellen Situation im Kreishaus“, vermutet Birgit Hannemann.

Unterm Strich habe die Gemeinde auf die Forderungen des Landratsamtes entsprechend reagieren können. Viele Dinge sind schon auf den Weg gebracht, denn die Liste ist lang. „Wir brauchen unter anderem eine ökologische Baubegleitung und einen Bodenkundler. Was an Auflagen da war, haben wir erfüllt.“

Losgehen mit dem Bau des neuen Kunstrasenspielfeldes wird es „höchstwahrscheinlich im April“, so die Bürgermeisterin, dann wird der Oberboden abgetragen. Diese „gute Erde“ muss abgefahren und an einem anderen Ort zur Bodenverbesserung aufgetragen werden. In diesem Fall sei es ein Erdmannhäuser Landwirt, der sich bereit erklärt habe, die Erde zu nehmen. Wahrscheinlich werde in diesem Zuge im April auch der Spatenstich stattfinden, so Birgit Hannemann auf Nachfrage.

Wie es dann konkret weitergeht, ist noch nicht in ganz trockenen Tüchern. Die Verwaltung wird sich in der kommenden Woche mit dem Planer, der derzeit im Urlaub weilt, zusammensetzen und klären, „wie wir das weiter eintakten“. Dabei geht es unter anderem um die Ausschreibungen der Arbeiten für den Platz. Und genau das könnte der Knackpunkt in bei der Umsetzung werden, befürchtet die Bürgermeisterin. „Eigentlich sollte es jetzt vollends zügig gehen“, sagt sie. Doch sie erinnere auch an die Ausschreibung für den Bau der Schulturnhalle. „Wir hatten nur ein einziges Angebot. Ich hoffe also, dass wir für den Sportplatz Firmen finden, die auch bauen können.“ Bei rund einem halben Jahr Bauzeit hofft die Erdmannhäuser Bürgermeisterin, dass der Platz bis zum Jahresende fertig sein könnte.