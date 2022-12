Erddeponie im Kreis Ludwigsburg AVL-Räte begrüßen Ausstieg aus dem Suchlauf

Zur Vorgeschichte: Die AVL kassierte heftigen Gegenwind, als sie nach einem ersten Suchlauf die beiden möglichen Deponie-Standorte Großbottwar und Hemmingen als Nachfolge für die Deponie Am Froschgraben in Schwieberdingen nominierte. Dann stellte sich jedoch aufgrund der Abfallbilanz des Landes heraus: Am Froschgraben wird etwa die Hälfte der landesweiten Abfallmenge der Klasse 1, also leicht verschmutzter Erdaushub und Bauschutt, entsorgt – viel mehr als im Landkreis selbst anfällt. Die Ablehnung, nicht nur in Hemmingen und Großbottwar, sondern auch unter den Kreisräten, ist deutlich: „Es ergibt keinen Sinn, dass wir im bevölkerungsreichen Kreis Ludwigsburg alle 30 Jahre eine neue Deponie eröffnen, die den Abfall für das ganze Land aufnehmen soll“, sagte Rainer Gessler, Fraktionschef der Freien Wähler, am Montag vor der Sitzung. Er begrüßte daher den Stopp des Suchlaufs.